Калуга, 26 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум.



pixabay.com Арест

В Калуге, судом заключен под стражу 30-летний мужчина, который признался в том, что он 11 лет назад в рамках самообороны был вынужден ударить ножом своего знакомого, а затем все это время прятался от полиции.

Как сообщил 26 октября корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Святослав Махтюк, по версии следствия, 23 февраля 2005 года в калужском поселке Новый, в ходе бытовой ссоры, несколькими ударами ножа был зарезан хозяин одной из местных квартир. Тогда, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Между тем, подозреваемый в тяжком преступлении молодой человек от следствия скрылся. Информация о его месте нахождения правоохранительными органами была получена только в октябре 2016 года.

В настоящее время следствие проверяет версию обвиняемого о вынужденной самообороне.