Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Крым получит финансирование на уличные площадки для воркаута по просьбе активистов регионального штаба ОНФ. Президент РФ Владимир Путин во время диалога с активистами на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте пообещал поддержку в этом вопросе, «чтобы молодёжь не сидела на стакане», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Simongrizon Площадка для воркаута

Крымчане попросили поддержку в строительстве 2,5 тысячи площадок для воркаута на полуострове общей стоимостью в 500 млн рублей.

«Давайте мы добавим вам денег на эти площадки. Только таким образом, чтобы деньги пошли на эти площадки», — предложил президент, отметив, что в Крыму ситуация с развитием уличного спорта ничем не лучше, чем в среднем по сельским районам России, поскольку на полуострове этим вопросом не занимались.

«Здесь нужно сделать опережающие шаги. Нужно 500 миллионов? Хорошо», — сказал Владимир Путин, отметив, что лишних денег нет, но вопрос действительно важен для воспитания здорового подрастающего поколения.