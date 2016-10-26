Вологда, 26 октября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Новое производство Иван-чая открылось в Череповце. Оно расположилось на базе местного завода растительных масел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в череповецком «Агентстве городского развития». Планируется, что предприятие будет выпускать в год 50 тонн Иван-чая ежегодно. В настоящее время завод уже выпускает 2 вида иван-чая: гранулированный ферментированный и листовой ферментированный.

Андрей Субботин Иван-чай

«В минувшем сезоне мы произвели на нашей площадке 20 тонн Иван-чая с сохранением всех традиций его изготовления, где одним из важных этапов является ферментация. На этом этапе чай приобретает свой насыщенный вкус и аромат. Также надо отметить, что все сырьё исключительно — вологодское. На сегодняшний день полезный напиток мы поставляем в розничные и сетевые магазины Вологодской области, Курской области, Ярославской области, республики Коми», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель предприятия Александр Мишин.

Вкусный и ароматный напиток из Иван-чая пользовался широкой популярностью на Руси еще в XII веке. Сейчас его выпускают уже несколько предприятий региона, однако пока в небольших объемах, поэтому местные власти очень обрадовались новому производству.

«Каждое новое предприятие, каждое новое производство — для города это точка роста, потому что это новые рабочие места, налоги в местный, областной бюджеты, занятость людей. А если еще предприятие, как здесь, выпускает такой замечательный «здоровый» продукт, как русский чай, имеющий богатую историю, то это вдвойне приятно», — цитирует заместителя мэра Череповца Михаила Ананьина корреспондент ИА REGNUM.

Уже в следующем году череповецкое предприятие планирует выйти на объемы производства в 50 тонн чая ежегодно. При этом ассортимент Иван-чая собираются расширить, добавляя в него чернику, черную смородину, малину, шиповник и вишню.

Полезность такого чая подтверждается и учеными: в его биохимическом составе в больших количествах присутствует витамин С (этого антиоксиданта в кипрее в 3 раза больше чем в апельсинах). Также он содержит каротиноиды, витамины группы B, пектины, органические кислоты, а также некоторые микроэлементы. В листьях и цветках иван-чая содержится большое количество железа, меди и марганца.