Ростов-на-Дону, 26 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Чтить память мирных граждан, ставших жертвами фашизма, и защитников Отечества, сложивших головы в схватке с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, призывают городские власти жителей и гостей Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в управлении культуры 26 октября, в областном центре участились случаи вандализма.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Память

Так, на территории мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», где захоронены павшие от рук германских нацистов мирные жители города, горожане устраивают конные прогулки, рассекают на роликовых коньках и мотоциклах. Памятник-стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади вандалы постоянно расписывают краской.

Специалисты приводят в порядок все мемориальные комплексы, но этих мер хватает лишь на время.

Отметим, что случаи вандализма участились не только в донской столице, но и в других городах Ростовской области. Общественный резонанс вызвали фотографии жительницы Новочеркасска, которая для эффектного фотоснимка залезла на чашу Вечного огня. Снимок был сделан на «Кургане Славы» в Александровском парке. Причем, в своих действиях героиня фотографии не увидела «ничего такого».

Спустя буквально полгода здесь же школьницы расписали матерными словами мемориальный комплекс. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Злоумышленницами оказались две школьницы в возрасте 14 и 15 лет.

«Осквернить место, куда приходят горожане поклониться подвигу наших отцов, дедов и прадедов, — это самое настоящее преступление. Это как же надо не уважать память предков, не понимать значения их подвига?!» — написал градоначальник Владимир Киргинцев на своей страничке в Facebook.

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А в Таганроге на Вечном огне неизвестные жарили сосиски. Теперь мемориальные комплексы включают только по необходимости — в дни памятных дат. А все потому, что должной охраны и постоянного присмотра у памятников войны на Дону нет.