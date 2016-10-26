Ярославль, 26 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обвинила управляющие компании в нарушении правил вывоза мусора. Соответствующее сообщение размещено на сайте мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

city-yaroslavl.ru Вывоз мусора

В частности, нарушаются графики вывоза, и в большинстве случаев бытовые отходы вывозятся не два раза, как предусмотрено нормативами, а один раз в день, а в некоторых случаях и еще реже. Кроме того, мусор не отвозится на сортировку и переработку, хотя и эта услуга заложена в тарифе и оплачивается населением города. Выход из ситуации городские власти видят в создании единого городского оператора.

«В тарифе есть строка, согласно которой управляющая организация должна вывозить мусор на завод «Чистый город», мусор должен сортироваться, а затем утилизироваться и перерабатываться. Этого сегодня в Ярославле управляющие компании не делают, следовательно, деньги, поступающие от населения, по оплате тарифа остаются в управляющих компаниях. Мусор везут сразу на полигон. Объем мусора очень большой, так как он не прессуется, не перебирается. Мы планируем изменить ситуацию и организовать новую систему сбора мусора. Прорабатывается проект об организации единого оператора в Ярославле и Ярославской области, который будет заниматься вывозом мусора», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Александр Морозов.

В ДГХ напомнили, что еще в 2003 году Ярославль перешел на новую систему обращения с отходами, в рамках которой был построен мусороперерабатывающий завод «Чистый город». Вывозом мусора занималось МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», причем, по утверждению мэрии, оно работало по всем правилам. Также в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм два раза в год сотрудники МУП «САХ» снимали контейнеры, привозили на базу, мыли, проводили техническое обслуживание, наклеивали этикетки.

Однако в дальнейшем муниципальное предприятие активно начали вытеснять с этого рынка частники. Так в 2015 году управляющая компания крупнейшего в городе Дзержинского района расторгло договор с САХом на вывоз мусора, что вызвало скандал: за расторжение контракта выступили и представители городских властей в совете директоров УК. Судя по всему, мэрия намерена вернуть свое предприятие на этот рынок, принудив их заключить договор с САХом. Это помогло бы частично решить проблемы предприятия, у которого за долги арестовано имущество. Не исключено, что городские власти видят именно МУП «САХ» единым региональным оператором по вывозу отходов. Создание такого оператора в 2017 году предусмотрено федеральным законодательством.

«Сейчас многие управляющие компании вопреки правилам мусор вывозят на полигон «Скоково» без сортировки, во многих местах контейнерные площадки обслуживаются не регулярно, появляются завалы и несанкционированные свалки. Наше предприятие по-прежнему выполняет работу согласно всем требованиям. МУП «САХ» обслуживает 683 контейнера, расположенные по всему городу. Раньше обслуживали 1900 контейнеров», — пояснил директор МУП «Спецавтохозяйство» Евгений Горюшин.