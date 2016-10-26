Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Крым является жемчужиной России с точки зрения культурного наследия. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 октября в Ялте в рамках «Форума действий. Крым», передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф

«Таких территорий в России немало, Крым — одна из них, безусловно», — почеркнул Владимир Путин.

«Это часть нашего культурного наследия, то, из чего мы состоим — духовно, ментально. Нужно уделять этому больше внимания, чем делается до сих пор, не только в Крыму, а и по всей стране в целом».

Глава государства добавил, что сегодня в Крыму расположено около пяти тысяч объектов культурного наследия, примерно столько же на полуострове мест, где могут и должны производиться археологические изыскания. Однако, отметил Владимир Путин, защита этих территорий, в том числе от многочисленных строек, во многом зависит именно от региональных властей. «Здесь нужна тесная совместная работа с руководством Республики Крым и Севастополя», — подчеркнул Владимир Путин.