Анкара, 26 октября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил приверженность Анкары к выдворению «в кратчайшие сроки» курдских ополченцев из города Манбидж на севере Сирии, передаёт ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, Турция обдумывает возможность интервенции по очистке занимаемой курдами пограничной области в северной Сирии, протянувшейся между турецкими городами Килис и Кирихан.

«Есть попытка формирования террористического коридора … вдоль границы, но мы не позволим сделать это», — заявил турецкий лидер.

Курдские силы выдворили ИГИЛ из Манбиджа летом 2016 года, но Анкара рассматривает их в качестве террористической организации, требуя от их отступить к востоку от Евфрата.

«Я рассказал нашим американским друзьям, мы не нуждаемся (в сирийских курдах) для борьбы с Даиш», — добавил он.