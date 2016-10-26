Эрдоган: «Курдские ополченцы должны покинуть Манбидж»
Анкара, 26 октября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил приверженность Анкары к выдворению «в кратчайшие сроки» курдских ополченцев из города Манбидж на севере Сирии, передаёт ABC News.
По словам Эрдогана, Турция обдумывает возможность интервенции по очистке занимаемой курдами пограничной области в северной Сирии, протянувшейся между турецкими городами Килис и Кирихан.
«Есть попытка формирования террористического коридора … вдоль границы, но мы не позволим сделать это», — заявил турецкий лидер.
Курдские силы выдворили ИГИЛ из Манбиджа летом 2016 года, но Анкара рассматривает их в качестве террористической организации, требуя от их отступить к востоку от Евфрата.
«Я рассказал нашим американским друзьям, мы не нуждаемся (в сирийских курдах) для борьбы с Даиш», — добавил он.