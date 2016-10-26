Иваново, 26 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Ивановской области после ремонта состоялось торжественное открытие спортивного зала в Нерльской средней общеобразовательной школе Тейковского района. В мероприятии 26 октября приняли участие руководители муниципалитета, депутаты Ивановской областной думы, представители регионального департамента образования. Представители власти поздравили учащихся и педагогов и вручили подарки, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Douglas P. Perkins Школьный спортивный зал

Нерльская школа вошла в федеральный проект «Детский спорт» в 2014 году. В тот период в здании были отремонтированы душевые и санитарные комнаты, средства федерального бюджета на эти цели составили 453 тысяч рублей, средства муниципального бюджета — 37 тысяч рублей.

В 2016 году был произведен капитальный ремонт спортивного зала. Работы выполнены с применением современных технологий и материалов. В зале установлены мягкие стеновые протекторы, светодиодные светильники, уложено безопасное напольное покрытие. Также оборудованы раздевалки, произведен ремонт потолка, заменены оконные и дверные блоки. На данные работы израсходованы средства федеральной субсидии в размере 1,5 млн рублей, из бюджета Тейковского муниципального района выделено 100 тысяч рублей.

Как уточнили в департаменте образования Ивановской области, в рамках федерального проекта «Детский спорт» в Тейковском районе в 2014 году отремонтирован спортивный зал Новолеушинской средней общеобразовательной школы, а в 2015 году проведен ремонт спортивного зала Новогоряновской средней общеобразовательной школы.

Федеральный проект «Детский спорт» реализуется с 2014 года. Он направлен на создание условий для развития физкультуры и спорта в школах, расположенных в сельской местности.

За время реализации проекта его участниками стали 58 сельских школ региона, количество школьников, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, увеличилось до 99,6% от общего числа обучающихся сельских школ.