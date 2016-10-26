Сеута, Испания, 26 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Россия аннулировала запрос на заход авианосной группы Северного флота ВМФ в испанский порт Сеуту для заправки топливом и пополнения запасов, сообщили в российском посольстве в Испании.

Víctor Fernández Salinas Сеута

Ранее об отказе России от захода авианосной группы сообщила испанская газета El Mundo. По ее информации, российские боевые корабли уже прошли мимо Сеуты.

Напомним, МИД Испании ранее заявил, что может запретить российским кораблям заходить в Сеуту. Испанское правительство через МИД запросило разъяснения от России, зачем и куда движутся эти корабли, и лишь после этого оно примет соответствующее решение.

По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, эти корабли могут направляться для участия в боевой операции российской группировки в Сирии и способствовать наращиванию авиаударов по Алеппо. Руководство НАТО не раз высказывало свою обеспокоенность фактом похода российских боевых кораблей в Средиземное море.

В состав авианосной группы Северного флота России входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

Российская авианосная группа отправилась из пунктов постоянного базирования в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября. Пресс-служба Северного флота сообщила, что целью похода является обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана, а также проведение плановых учений.