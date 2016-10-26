Иваново, 26 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. На праздничном мероприятии, организованном Ивановским областным отделением «Российского детского фонда», 26 октября наградят победителя регионального конкурса «Отец года». Оно состоится на базе Ивановского Дома национальностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

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Победителями конкурса становились отцы многодетных семей с родными, приемными, усыновленными детьми. Среди них — люди разных профессий (инженер, врач, сельский учитель, таксист, сотрудник правоохранительных органов, фермер, священнослужитель, прапорщик пожарной части).

В 2016 году победителем конкурса «Отец года» признан глава многодетной семьи из Иванова Геннадий Тимофеев. В семье Тимофеевых воспитываются четыре ребёнка. Стаж семейной жизни супругов составляет 14 лет. Организаторы конкурса высоко оценили заслуги и успехи его семьи в творческой и социальной активности. Тимофеевы являются победителями нескольких музыкальных и творческих конкурсов. С 2011 года семья Тимофеевых является активным участником Ивановского областного общественного движения по оказанию поддержки многодетным семьям «Дети и родители». Елена Тимофеева руководит созданным при общественной организации отделом «Благо-дарю».

На мероприятии Геннадию Тимофееву вручат сертификат на 80 тысяч рублей, ленту победителя конкурса и подарки. В завершение праздничного вечера покажут музыкальные номера.

Отметим, программа «Отец года» Ивановского областного отделения Российского детского фонда реализуется с 1993 года. Она направлена на повышение авторитета и роли отца в семье, усиление ответственности отцов за воспитание детей. За годы существования конкурса «Отцами года» признаны 35 человек. Конкурс «Отец года» проводится ежегодно.