Киев, 26 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года составил 53,2 млрд гривен. Об этом говорится в отчете министерства экономического развития и торговли Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Убытки

Согласно информации ведомства, по итогам 2015 года убыток сократился более чем в два раза, со 117 млрд гривен годом ранее."Улучшение финрезультата отражает более благоприятные условия в экономике: стабилизацию макроэкономических показателей, либерализацию цен и тарифов, а также внедрение прозрачных государственных закупок и приход профессионального менеджмента», — говорится в отчете.

При этом в Минэкономразвития подчеркнули, что структура портфеля украинских госкомпаний по сравнению с 2014 годом не изменилась. В собственности государства по-прежнему находится 3458 госпредприятий, из которых работают только 1801. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтегазовом секторе, транспорте и электроэнергетике.

Ранее в МЭРТ заявили, что государственные активы на Украине стали приносить прибыль, в частности, сообщалось, что прибыль ТОП-100 государственных компаний в январе-сентября 2015 года составила 2,2 млрд грн против убытка в размере 66,5 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

«После провальных результатов крупнейших госкомпаний в 2014 году ситуация понемногу выравнивается. Переход к рыночным ценам на газ, который начался в 2015 и должен закончиться в 2017 году, позволит «Нафтогазу» работать как коммерческому предприятию и сократить убытки», — прокомментировал тогда советник главы Минэкономразвития Адомас Аудицкас.

Отметим, что в январе 2016 года на тот момент министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что в 2015 году убытки государственных компаний составили лишь 16 млрд гривен.

«Наши инициативы в этой реформе по прозрачности, публичности, ответственности уже видны на деле. По предварительным подсчетам, убытки госкомпаний в прошлом году сократились со 117 млрд гривен до 16 млрд гривен. Сейчас необходимо освободить ключевые госкомпании от политического и олигархического влияния, чтобы они приносили прибыль, а не вымывали деньги», — заявил тогда Абромавичус.