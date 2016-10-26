Москва, 26 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России заключило первый серийный госконтракт с ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» на модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД до модификации Ил-76МД-М, сообщили в военном ведомстве.

Igor Dvurekov Самолёт Ил-76

В соответствии с условиями контракта до конца 2018 года Военно-транспортной авиации ВКС России будут переданы 3 модернизированных самолета Ил-76МД-М.

Модернизации подверглись пилотажно-навигационное, радиосвязное, десантно-транспортное, светотехническое и бытовое оборудование, средства обороны. Также на самолеты будут устанавливаться элементы «стеклянной кабины».

Назначенный срок службы самолета продлен до 40 лет.