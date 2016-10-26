Челябинск, 26 октября, 2016, 21:33 — ИА Регнум. В пригороде Челябинска, возле поселка Полетаево полигон по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) принял первые машины с мусором из соседних муниципалитетов Сосновского района. Запуск полигона стал неожиданностью для муниципальных депутатов и жителей близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

Площадку под прием ТБО на территории Полетаевского поселения разрабатывала компания ООО «Полигон ТБО» Алексея Кожевникова, которая получила лицензию Росприроднадзора на размещение отходов. Отметим, проблема размещения твердых бытовых отходов — одна из самых острых в Челябинске. «Решать ее власти рано или поздно будут вынуждены. И чем дольше затягивает решение, тем, скорее всего, радикальнее и болезненнее будут меры позже. Но решать нужно», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных общественников.

Вопрос с запуском полигона в Полетаево поднимался весной 2014 года. Жители узнали о планах областных властей разместить полигон и организовали сход, на котором выразили отрицательное отношение к возможному захоронению мусора из Челябинска. При этом к первоначальным планам по размещению отходов с территории Сосновского района они отнеслись с пониманием. Против захоронения мусора из Челябинска они выступают потому, что считают: это грозит экологическими проблемами поселку и самому Челябинску по причине близкого расположения к реке Миасс, которая является питьевым источником города.

На сходе руководство администрации Полетаево и ООО «Полигон ТБО» объясняли жителям, что предприятие безопасно. Они предложили обеспечить контроль за работой объекта с помощью комиссии из числа сельчан. Предполагалось, что мусор будет поступать из находящихся поблизости муниципалитетов.

По словам местных жителей, чтобы получить территорию под организацию полигона по захоронению ТБО, Алексей Кожевников с 2010 года якобы стал скупать частные паи на землю и позже запустил работы по подготовке площадки. Поначалу граждане считали, что разрабатывается карьер по извлечению породы для производства щебня. Но позже стали поступать машины с мусором. Местные депутаты и представители экологических общественных организаций собираются поднять проблему размещения отходов и выяснить все вопросы, связанные с началом его работы.

Депутат Совета депутатов Полетаевского поселения Ирина Кудашева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что «мы категорически против складирования ТБО на территории нашего поселения». «Оно (складирование) уже происходит, при этом не имея полного пакета разрешающих документов. Нас в известность никто не поставил, это известие упало из СМИ как снег нам на голову. Господину Кожевникову будет направлено письмо с требованием предоставить документы по проекту», — заявила Ирина Кудашева.

Депутат сообщила, что инициирована комиссия, которая начнет выяснять все аспекты работы объекта.

«Завтра, 27 октября, намечен созыв комиссии, которая будет состоять из депутатов полетаевского поселения, специалистов в сфере гидроинженерии и юристов с знаниями экологической нормативной базы, представителей общественной группы Полетаевского поселения и представителей СМИ. Комиссия в ближайшие дни поедет на осмотр этого полигона», — сообщила депутат.

Одна из претензий противников проекта в том, что власти якобы умолчали о запуске полигона и действуют «через голову» муниципалов.

«Основная беда в том, что когда-то были розданы паи на землю в частные руки. Эти паи перепродали и сейчас, перешагивая через муниципалитет, появляются какие-то люди, которые ведут какое-то строительство вдоль реки Миасс. Все обходят муниципалитет и решают через Сосновский район. То есть у нас сейчас все вопросы решаются через район», — отметила Ирина Кудашева.

«Года четыре назад у нас были пикеты против стройки полигона. Господин Кожевников объявился и сказал, что «буду строить свалку». Нас в протесте тогда поддержали некоторые политический партии, общественники, граждане. Мы провели круглый стол, на котором все высказались против свалки. Строительство остановилось на три года. Мы успокоились, подумали, что все в порядке. А когда на сайте правительства появилось решения, что утверждена схема обращения с отходами то возникли вопросы», — говорит Ирина Кудашева.

Беспокойство у граждан вызывает то, что роза ветров будет «накрывать» весь поселок. По их мнению, «достанется» и Челябинску, так как до обещанного использования последних технологий якобы пока далеко. Есть еще и вопросы природоохранного законодательства.

«Тут нужно понимать, что идет речь о втором поясе природоохранной зоны, где у нас сейчас категорически запрещено строительство. У некоторых собственников даже изымают участки, расположенные в этой зоне, а у нас почему-то появляется свалка. Там был раньше питомник огромный. Поэтому есть ли гидроинженерные изыскания? Мы не видели этих документов. А свалка находится в двух километрах от питьевого источника Челябинска. Плюс это заказник лесфонда, там размещены таблички, что запрещена охота», — недоумевает Ирина Кудашева.

На текущий момент очевидно, что зреет недовольство, которое возможно будет поднято на щит экологическими организациями Челябинска для трансляции в том числе жителям мегаполиса.

«Мы будем привлекать все силы, чтобы этого у нас не было. Я намерена обратиться в «Зеленый патруль», и во все экологические организации, которые нам помогут и будут нас поддерживать», — заявила Ирина Кудашева.

В министерстве экологии Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что на полетаевский полигон Росприроднадзор выдал компании лицензию. «На основании этой лицензии они имеют право и возможность размещать отходы на своем полигоне», — сообщила пресс-секретарь министерства экологии Марина Александрова.

При этом в Минэкологии отметили, что территориальная схема обращения с отходами — «это не схема захоронения отходов ни в коей мере». «Совершенно неверно ее так трактовать. Здесь как раз идет речь о переходе на новую систему, цивилизованную, в которой захоронение отходов — это уже конечный и не самый главный этап. Главный принцип этой схемы — 100-процентная сортировка. Самой схемы пока нет. Есть лишь текстовый реферат, он огромный, несколько томов из себя представляет, там огромная описательная работа. Графическая электронная модель появится в ближайшие две недели», — сообщили в пресс-службе Минэкологии

Следующий этап работы по организации оборота ТБО заключается в том, чтобы определить региональных операторов, ответственных за работу с твёрдыми бытовыми отходами. Этого требует законодательство.

«Еще один важный момент этой схемы, который следует иметь в виду — это кластерный подход. То есть вся территория области разделена на шесть кластеров Для каждого кластера будет определен региональный оператор. Он не единый будет, а для каждого кластера свой. И вот этот региональный оператор обязан организовать на своей территории как раз вот систему в соответствии со схемой обращения с отходами, в которой нужно учесть всех действующих игроков. И полетаевский полигон наверняка тоже войдет в систему работы регионального оператора», — отметила Марина Александрова.

Получить комментарии от представителей ООО «Полигон ТБО» не удалось, телефоны компании, указанные в открытых источниках, не отвечали. Между тем «Урал-пресс-информ» сообщало, что Алексей Кожевников считает, что со временем в Челябинской области будут гордиться лучшей переработкой мусора в стране. Предприниматель недоумевает, как можно препятствовать строительству полигона в то время, когда Челябинск задыхается от городской свалки. Проблему, нерешаемую десятилетиями, уже сейчас можно было бы начать раскручивать, лишь нужно перенаправить потоки мусоровозов на цивилизованную, подготовленную площадку. При этом, как подчёркивал Кожевников, альтернатива полигону ТБО — несанкционированные свалки, которые только усугубят экологическую проблему.

Отметим, географически полигон ТБО располагается рядом с населенными пунктами: деревня Полетаево-2, поселок Полетаево-2. Также рядом находится поселок Трубный, Алишево, Туктубаево, рядом же находятся сады и большое поселение, — само Полетаево.

Полетаево — поселение (поселок городского типа) с населением 12 тыс. человек. С садоводами, имеющими участки на территории — около 16 тыс.

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Добавим, в Челябинской области официально действуют более 550 мусорных свалок. Из них полигонами считаются не более десятка. В Челябинске действуют около 80 перерабатывающих мусор предприятий и свыше 250 пунктов по приему различного вторичного сырья.

Одной из острейших экологических проблем Челябинска является городская свалка, расположенная в черте города. Начавшая работу в 1949 году на окраине, сегодня она располагается недалеко от центра. Формально её закрыли в 1992 году, но фактически она продолжает работать. Общая занимая площадь свалки 80 гектар. Основное внешне очевидное экологическое влияние на город и горожан, свалка оказывает когда происходит горение мусора, продукты которого разносятся по всему городу.

Отметим, в последние года объем вывозимого мусора на городскую свалку достиг почти одного миллиона тонн в год. Челябинские власти в 2016 году вновь заявили о закрытии размещения ТБО в черте города. Предполагается, что это будет сделано к 2018 году.

Твердые бытовые отходы планируются к вывозу на пригородные полигоны вблизи Челябинска. Так, рассматривалась возможность размещения полигона ТБО в Красноармейском, Сосновском или Аргаяшском районе. Мощность одного полигона предполагалась свыше 400 тыс. тонн в год. Разместился он должен будет на территории около 100 га. Новый полигон ТБО власти планируют приурочить к возможному саммиту ШОС в Челябинске, который намечен на 2020 год.