Ереван, 26 октября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Армения в ежегодном докладе Doing Business 2017, который оценивает комфортность ведения предпринимательской деятельности в 190 странах, улучшила свою позицию на 5 пунктов, расположившись на 38 месте, сообщили ИА REGNUM в армянском офисе Всемирного банка.

doingbusiness.org Обложка доклада «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для всех»

Отмечается, что Армения упростила ведение бизнеса в двух сферах — получение кредита и применение договоров. В частности, страна увеличила доступность кредитов, приняв новый закон об обеспечении сделок.

В исследовании Doing Business-2017 первое место заняла Новая Зеландия, второе — Сингапур, третье — Дания, затем специальный административный район КНР Гонконг, Республика Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция, Македония.

Из стран бывшего СССР Эстония заняла 12-ю позицию, Латвия — 14-ю, Грузия 16-ю, Литва — 21-ю, Казахстан — 35-ю, Белоруссия — 37-ю.

При этом Армения опережает Россию (40), Молдавию (44), Азербайджан (65), Киргизию (75), Украину (80), Узбекистан (87) и Таджикистан (128).

По мнению некоторых экономистов, Армения может ожидать серьёзных подвижек в рейтинге в следующем году, если новому правительству удастся реализовать одобренную недавно парламентом страны программу по части экономики.

По словам декана факультета экономического регулирования и международных экономических отношений Государственного экономического университета Армении Атома Маркаряна, которого цитирует агенство «АРКА», многое зависит от нынешнего правительства, от проводимой политики и сигналов бизнесу. Экономист наполмнил, что в новой программе правительства заложен пункт по улучшению позиций именно в рейтинге Doing Business.

Как отмечается на сайте Всемирного банка, «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для всех», является 14-ым выпуском в серии, который производит оценку норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а так же норм ограничивающих ее. Исследование «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.

«Ведение бизнеса» проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 11 областям их жизненного цикла. В этом году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. В их число входят: «Создание предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов», «Разрешение неплатежеспособности». «Ведение бизнеса — 2017» также измеряет «Регулирование рынка труда», показатель, который в этом году не входит в рейтинг.

Данные в «Ведение бизнеса — 2017» подготовлены по состоянию на 1 июня, 2016. Эти индикаторы используются для анализа экономических результатов и для выявления успешных реформ в сфере регулирования бизнеса, а также для определения где и почему они были эффективны.