Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Русский музей отказался принять в свою коллекцию картины бывшей высокопоставленной чиновницы Министерства обороны РФ и экс-фигуранта громкого уголовного дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой. Об этом ИА REGNUM сообщила 26 октября пресс-служба Русского музея.

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Такое решение приняла на своем заседании Экспертная фондово-закупочная комиссия музея.

«Принято решение отклонить принятие в дар работ Е.Н.Васильевой «Транскриптаза» (триптих) в связи с несоответствием собирательной практике музея», — пояснили в Русском музее.

Автору работ предложено забрать свои картины из музея в течение двух недель.

Картины Евгении Васильевой находились в Русском музее на хранении, в ожидании экспертной комиссии, с середины октября. «Это обычная музейная практика», — заявляли ранее в пресс-службе музея.

Напомним, Васильева получила широкую известность как участник коррупционного скандала в Минобороны России в 2012 году. В мае 2015 года приговорена в пяти годам лишения свободы как виновная в мошенничестве. В августе 2015 года она вышла в связи с условно-досрочным освобождением.