Москва, 26 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В России за неделю (18−24 октября) индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала октября — 100,5%, с начала года — 104,6% (октябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,7%, с начала года — 111,2%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За неделю цены на яйца куриные выросли на 2,1%, масло сливочное —

на 1,1%, кур, консервы мясные, молоко, сметану, творог жирный, сыры — на 0,3−0,6%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,1%, сахар-песок — на 0,5%, рис и пшено — на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на свежие помидоры и огурцы — 9,8% и 7,8% соответственно. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 1,6%, яблоки — на 1,5%, картофель, морковь и лук — на 0,2−1,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, но в сентябре выросла до 0,2%.

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