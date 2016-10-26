В России в 2016 году построят не менее 77 млн кв. м жилья – Мень
Москва, 26 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 г. ввод жилья составил 49,5 млн кв. м, что всего на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сегодня, 26 октября, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень 26 октября на пленарной сессии Х Юбилейного московского форума лидеров рынка недвижимости, сообщили в Минстрое РФ.
Как отметил министр, объемы индустриального домостроения сохраняются на уровне прошлого года, снижение происходит за счет индивидуального жилищного строительства.
«По нашим прогнозам, при пессимистичном сценарии страна может ввести в этом году порядка 77 млн кв. м жилья, при оптимистичном — более 80 млн кв. м», — заявил Михаил Мень.
При этом за 8 месяцев текущего года было выдано на 33% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. «Таким образом, по количеству выданных ипотечных кредитов мы приближаемся к рекордному 2014 году», — отметил глава ведомства.
Одним из важнейших изменений в долевом строительстве, по мнению министра, стало создание компенсационного фонда долевого строительства. «То, что страховать ответственность застройщиков перед дольщиками будет государственный фонд, даст дополнительный толчок для развития рынка долевого строительства», — подчеркнул Мень.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в 2014 году построено и введено в эксплуатацию 81 млн кв. м жилья, что почти на 15% превысило показатели 2013 года. Причем объемы строительства жилья превысили советские рекордные показатели 1987 года, когда было введено 72,8 млн кв. м жилой недвижимости. В 2013 году в стране было построено чуть более 70 млн кв. м жилья.