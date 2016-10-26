Манчестер, Великобритания, 26 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Футболист «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который не попадает в основной состав команды, в ближайшее время может покинуть английский клуб. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свой источник.

Photolure Генрих Мхитарян

По данным издания, португальский специалист «МЮ» разочарован игрой армянского полузащитника и хочет попросить руководство клуба, чтобы футболист был выставлен на трансфер.

Отметим, что в текущем сезоне Мхитарян принял участие лишь в 4-х матчах английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян подписал четырехлетнее соглашение с английским «Манчестер Юнайтед» в начале июля 2016 г. Сумма трансфера составила около 30 млн фунтов стерлингов.

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