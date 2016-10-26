Нефтеюганск, Югра, 26 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Депутаты югорского Нефтеюганска сегодня, 26 октября, выбрали главу города. По единогласному решению депутатов, руководить муниципалитетом будет Сергей Дегтярев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

admugansk.ru Флаг Нефтеюганска

Конкурсная комиссия допустила до второго этапа конкурсного отбора троих кандидатов активиста ОНФ из Тюмени Алексея Савоськина, бывшего заместителя председателя думы ХМАО Сергея Дегтярева и руководителя нефтеюганской дирекции банка «Открытие» Сергея Чайкина. Сегодня каждый из кандидатов представил парламентариям свою программу развития Нефтеюганска. Напомним, выборы главы Нефтеюганска обещали быть ожесточенными. Изначально на пост мэра столицы «Роснефти» и бывшей вотчины ЮКОСа, третьего по численности города Югры претендовало 12 человек.

В итоге сегодня Сергея Дегтярева единогласно выбрали 23 депутата. Инаугурация руководителя муниципалитета намечена на пятницу, 28 октября. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Сергей Сивков.

Говоря о своих первых шагах «Новостям Югры», Сергей Дегтярев отметил ряд социальных задач: «Прежде всего, это снос ветхого жилья. В Нефтеюганске осталось ещё около 200 домов, которые должны быть расселены под снос. Также имеется ряд коммунальных проблем». Помимо этого, Дегтярев отметил нехватку новых корпусов для медицинских учреждений. В данном вопросе, он считает, окружным властям необходимо проявлять больше активности.

Сергей Дегтярев родился 4 декабря 1972 года в Свердловске. Окончил Уральскую государственную академию в 1995 году. С 1991 — 1993 гг. — юрист индивидуального частного предприятия «Кацис» (Свердловск). С 1993 года — инженер строительно-монтажного управления №2 ПО «Юганскнефтегаз» (Нефтеюганск).С 1994 по 1995 годы — следователь Нефтеюганской межрайонной прокуратуры (ХМАО). С 1995 — 2008 гг. — адвокатская деятельность в Нефтеюганске. С 2008 — 2016 гг. — депутат думы Ханты — Мансийского автономного округа — Югры на постоянной профессиональной основе. Член партии «Единая Россия». Женат, воспитывает двоих детей.

«Выбор у депутатов стоял между хозяйственником и политиком, — комментирет исход голосования «ЮграPRO» Алексей Савоськин. — Естественно, голосование было субъективным, уровень профессионализма не рассматривался. Депутаты выбрали политика Дегтярева единогласно. Дума Нефтеюганска — сплошь «Единая Россия» и, соответственно, конкуренции как таковой нет. В любом случае я буду продолжать общественную деятельность в Нефтеюганске, так как чтобы управлять городом не обязательно быть чиновником, как показывает опыт работы в Народном фронте, буду помогать с этой недели новому главе города именно коррупционными расследованиями, соберу команду общественников, научу их всем технологиям работы».