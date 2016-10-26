Ярославль, 26 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено существенно сократить бюджетные расходы в 2017 году. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве, в проекте бюджета расходная часть запланирована на уровне 52,2 миллиарда рублей. В бюджете 2016 года в результате последних уточнений эта сумма составила 61,47 млрд. рублей. Таким образом, по сравнению с текущим годом расходы сократятся почти на 10 млрд рублей или на 15%.

Деньги

При этом доходная часть запланирована также на уровне 52,2 млрд рублей, из них 49,4 млрд — собственные доходы. По сравнению с бюджетом текущего года эта сумма также ниже — в 2016 году сумма доходов прописана на уровне 56,8 млрд.

В правительстве подчеркивают, что впервые за долгие годы областной бюджет должен стать бездефицитным.

«Перед правительством области стояла непростая задача: сформировать сбалансированный бюджет, обеспечив при этом выполнение жестких условий соглашения, заключенного с Минфином России», — отметил врио губернатора Дмитрий Миронов.

В числе приоритетов бюджета 2017 года, по замыслу правительства области, — реализация майских указов Президента РФ, обеспечение социальных обязательств, поддержка муниципальных образований, завершение строительства переходящих объектов.

По словам и.о. заместителя председателя правительства-директора департамента финансов Ильи Баланина, расходы на социальную сферу составят 63%. Большая часть этих средств предусмотрена на образование, здравоохранение, соцполитику. Бюджет развития в следующем году запланирован в размере 3,1 миллиарда рублей. 1,36 миллиарда из этой суммы будет направлено на расселение аварийного жилья, строительство детских садов, обеспечение квартирами сирот и другие статьи. Расходы на содержание органов власти региона планируется сократить на 10%. Большие надежды правительство возлагает на «максимальное привлечение в Ярославскую область средств федерального бюджета и внебюджетных источников».

«Сбалансированный, бездефицитный бюджет — задача сложная, а он в следующем году должен быть именно таким. Поэтому нам всем необходимо мобилизоваться и прийти к консолидированному решению по всем приоритетным направлениям», — отметил Дмитрий Степаненко.