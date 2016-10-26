Рим, 26 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Тела 25 мигрантов были обнаружены в Средиземном море, заявили 26 октября в организации «Врачи без границ». Об этом сообщает Figaro.

Ggia Беженцы в море

В организации отметили, что погибшие находились на той же лодке, что и те мигранты, которых удалось спасти у побережья Ливии днем ранее.

Таким образом, в течение недели количество мигрантов, погибших при попытке пересечь Средиземное море, достигло по меньшей мере 68 человек, при этом 30 пропали без вести.