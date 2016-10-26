Иркутск, 26 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Иркутские активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль обеспечение безопасности детей, добирающихся на аварийном пароме до Бельской школы Черемховского района. Ежедневно дети из отдаленных деревень преодолевают опасный путь до учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ в Иркутской области со ссылкой на слова активиста Елены Малышкиной.

В Приангарье дети до школы ездят на аварийном пароме

По ее словам, на аварийном пароме нет даже ограждений. Чтобы дети не упали в воду, паромщики соорудили небольшую будку-«скворечник». Паром курсирует по реке Белая около 25 лет, и это единственный способ доставить деревенских детей в школу. Река обмелела, и неисправное судно цепляется за дно. По словам представителя муниципального образования, средств на ремонт и обслуживание нет, а дорожники про этот паром словно забыли, хотя он является частью областной дороги Новосибирск — Бельск — Иркутск — Поморцево. При въезде на паром у школьного автобуса деформируются нижняя ступенька и другие узлы, что может повредить дверцу транспортного средства и привести к катастрофическим последствиям.

Поздней осенью, когда паром не удается использовать, дети с одного берега на другой передвигаются на крюках из проволоки. Такой же рискованный вариант переправы по дороге в школу они используют и ранней весной. Даже зимой не всегда устанавливается нормальная ледовая дорога: в прошлом году толщины льда для трассы оказалось недостаточно и зимник запретили.

Как заявил активист проекта ОНФ «Карта жизни» Илья Яковенко, в ходе недавней общероссийской инспекции Народного фронта был выявлен ряд грубых нарушений правил перевозки детей. «Проблемная ситуация с переправой учеников на аварийном пароме в Черемховском районе является одной из самых острых в нашем регионе. Мы считаем, что ответственные ведомства должны принять безотлагательные меры, чтобы обеспечить безопасность детей по дороге в Бельскую школу», — заключил Яковенко.

Региональное отделение ОНФ обратилось по этому поводу в прокуратуру Иркутской области, региональные министерство образования, министерство строительства, дорожного хозяйства, в дирекцию по строительству и эксплуатации автодорог области, в ГИБДД региона и администрацию Черемховского района.