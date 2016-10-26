Ульяновск, 26 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Ульяновская область получит из федерального бюджета более 50 млн рублей на реализацию проекта по созданию детского технопарка «Кванториум». Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, постановление о внесении соответствующих изменений в региональную госпрограмму развития и модернизации образования на 2014−2020 годы подписал губернатор Сергей Морозов.

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Выделенные из федерального бюджета деньги будут направлены на закупку высокотехнологичной аппаратуры.

«Это самые современные модели лабораторного оборудования для исследовательских целей, производственные комплексы, средства вычислительной техники и программного обеспечения, беспилотные летательные аппараты, оборудование для робототехники мирового уровня. Также на реализацию проекта будут направлены деньги из областной казны и внебюджетные средства предприятий-партнёров», — заявила и.о. первого заместителя председателя правительства — министр образования и науки Екатерина Уба.

Помимо детского технопарка, в регионе открываются новые кружки технического направления. Среди новых объединений — «Беспилотный летательный транспорт», «Инженеры будущего», «Web-программирование». Например, в рамках первой компетенции предусмотрено знакомство школьников с базой авиастроения, сборка и программирование квадрокоптеров, а также их управление. Для занятий были закуплены новые учебные комплекты квадрокоптеров, обустроена трасса для проведения соревнований.

Первые наборы по данному техническому профилю на двух площадках учреждения охватывают порядка 180 детей и уже очень востребованы учащимися, сообщила директор Дворца творчества детей и молодёжи Екатерина Першина.

По ее словам, учреждение не могло остаться в стороне от реализации программ технического творчества: «Дворец является координатором детского движения JuniorSkills в Ульяновской области. Новые кружки — это ещё одна возможность привить ребятам интерес к инженерно-технологическому направлению. Здесь в доступной форме ведётся работа по развитию творческих способностей детей к научной деятельности, формированию навыков исследовательской работы. В будущем планируется пополнение материально-технической базы новым учебным оборудованием».

«Хожу в этот кружок совсем недавно. Выбрал это направление совместно с мамой, и оно мне сразу понравилось. Мне всегда нравилось заниматься конструированием. Здесь я могу получить интересные для меня знания по летальным аппаратам — для чего они предназначены, как их собирать. В будущем хочу стать инженером», — рассказал Кирилл Лобин, занимающийся в кружке «Беспилотный летательный транспорт».

Всего в комплексе технического творчества Дворца в настоящее время обучается порядка двух тысяч человек в возрасте от 5 лет до 21 года. Для них функционируют 46 объединений дополнительного образования детей по различным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, «Кванториум» станет одним из двух детских технопарков, создание которых запланировано в Ульяновской области. Его открытие запланировано на декабрь 2016 года. Уже определён перечень пяти основных направлений его работы — робоквантум, ИТ-квантум, аэроквантум, наноквантум, биоквантум.

Второй технопарк, который будет носить название «Церебрум», будет построен в районе Дворца творчества детей и молодёжи и Областной детской библиотеки. Планируется, что он будет открыт в течение ближайших двух-трёх лет.

Детские технопарки станут новым форматом дополнительного образования по развитию инженерных профессий и технического творчества.

Образовательный процесс будет включать три основные составляющие: формирование изобретательского мышления у молодёжи по технической и научно-исследовательской направленности, работа над проектом и приобретение сквозных компетенций. Кроме того, в технопарке будет осуществляться подготовка школьников к всероссийским и международным техническим конкурсам.

По мнению экспертов, открытие детских технопарков является важным этапом инновационного развития Ульяновской области.

В настоящее время подобных технопарков в России всего пять — в Набережных Челнах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и два в Москве. Новая модель дополнительного образования будет построена на объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнёрства.