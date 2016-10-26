Ульяновская область получит 50 млн рублей на создание детского технопарка
Ульяновск, 26 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Ульяновская область получит из федерального бюджета более 50 млн рублей на реализацию проекта по созданию детского технопарка «Кванториум». Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, постановление о внесении соответствующих изменений в региональную госпрограмму развития и модернизации образования на 2014−2020 годы подписал губернатор Сергей Морозов.
Выделенные из федерального бюджета деньги будут направлены на закупку высокотехнологичной аппаратуры.
«Это самые современные модели лабораторного оборудования для исследовательских целей, производственные комплексы, средства вычислительной техники и программного обеспечения, беспилотные летательные аппараты, оборудование для робототехники мирового уровня. Также на реализацию проекта будут направлены деньги из областной казны и внебюджетные средства предприятий-партнёров», — заявила и.о. первого заместителя председателя правительства — министр образования и науки Екатерина Уба.
Помимо детского технопарка, в регионе открываются новые кружки технического направления. Среди новых объединений — «Беспилотный летательный транспорт», «Инженеры будущего», «Web-программирование». Например, в рамках первой компетенции предусмотрено знакомство школьников с базой авиастроения, сборка и программирование квадрокоптеров, а также их управление. Для занятий были закуплены новые учебные комплекты квадрокоптеров, обустроена трасса для проведения соревнований.
Первые наборы по данному техническому профилю на двух площадках учреждения охватывают порядка 180 детей и уже очень востребованы учащимися, сообщила директор Дворца творчества детей и молодёжи Екатерина Першина.
По ее словам, учреждение не могло остаться в стороне от реализации программ технического творчества: «Дворец является координатором детского движения JuniorSkills в Ульяновской области. Новые кружки — это ещё одна возможность привить ребятам интерес к инженерно-технологическому направлению. Здесь в доступной форме ведётся работа по развитию творческих способностей детей к научной деятельности, формированию навыков исследовательской работы. В будущем планируется пополнение материально-технической базы новым учебным оборудованием».
«Хожу в этот кружок совсем недавно. Выбрал это направление совместно с мамой, и оно мне сразу понравилось. Мне всегда нравилось заниматься конструированием. Здесь я могу получить интересные для меня знания по летальным аппаратам — для чего они предназначены, как их собирать. В будущем хочу стать инженером», — рассказал Кирилл Лобин, занимающийся в кружке «Беспилотный летательный транспорт».
Всего в комплексе технического творчества Дворца в настоящее время обучается порядка двух тысяч человек в возрасте от 5 лет до 21 года. Для них функционируют 46 объединений дополнительного образования детей по различным направлениям.
Как сообщало ИА REGNUM, «Кванториум» станет одним из двух детских технопарков, создание которых запланировано в Ульяновской области. Его открытие запланировано на декабрь 2016 года. Уже определён перечень пяти основных направлений его работы — робоквантум, ИТ-квантум, аэроквантум, наноквантум, биоквантум.
Второй технопарк, который будет носить название «Церебрум», будет построен в районе Дворца творчества детей и молодёжи и Областной детской библиотеки. Планируется, что он будет открыт в течение ближайших двух-трёх лет.
Детские технопарки станут новым форматом дополнительного образования по развитию инженерных профессий и технического творчества.
Образовательный процесс будет включать три основные составляющие: формирование изобретательского мышления у молодёжи по технической и научно-исследовательской направленности, работа над проектом и приобретение сквозных компетенций. Кроме того, в технопарке будет осуществляться подготовка школьников к всероссийским и международным техническим конкурсам.
По мнению экспертов, открытие детских технопарков является важным этапом инновационного развития Ульяновской области.
В настоящее время подобных технопарков в России всего пять — в Набережных Челнах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и два в Москве. Новая модель дополнительного образования будет построена на объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнёрства.