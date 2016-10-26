Ярославль, 26 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Олег Ненилин написал заявление об отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Совета фонда Роман Фомичев. Заявление Ненилина, несмотря на то, что написано собственноручно, не совсем логично и вызывает массу вопросов о его причине.

Кадр из фильма «Всадник без головы», реж. Владимир Вайншток, 1973

Олег Ненилин возглавляет региональный Фонд содействия капитальному ремонту МКД чуть более полугода — в конце февраля 2016 года он стал и.о. директора фонда, а в конце мая — официально утвержден в должности по результатам конкурса.

В Ярославской области назначение Ненилина было воспринято как новый этап работы фонда, погрязшего до этого в многочисленных скандалах. Прежнее руководство, по некоторым сведениям, подконтрольное экс-мэру Ярославля Виктору Волончунасу, буквально провалило программу капитального ремонта в регионе в 2014—2015 гг. Заявленные объемы работ не были выполнены, средства населения и бюджета — не освоены, а качество и сроки выполнения ремонтов стали предметом жестких нареканий и судебных разбирательств. Ошибки в планировании и организации работ привели к тому, что многие жилые дома оказались с разобранными и недоделанными кровлями в осенне-зимний период. Нанесенный ущерб, взысканный в судебном порядке, фонд выплачивает до сих пор. В адрес прошлого руководства фонда были высказаны многочисленные претензии, касающиеся необоснованных расходов и низкой эффективности использования свободных средств фонда, находящихся на банковских счетах.

Назначение Олега Ненилина стало результатом конкурсной процедуры, свою компетентность он доказал по результатам жёстких экзаменов. Поэтому с приходом Ненилина в фонд многие связывали надежды на наведение порядка в сфере капитального ремонта в регионе. И в общем ожидания оправдались. Расчистив вручную «авгиевы конюшни» незавершённых объёмов, Ненилин изменил принципы организации работ. Ныне проектирование капремонта выполняется заблаговременно, что позволяет сам ремонт выполнять в удобные по климатическим условиям сроки. Изменилась и система работы с подрядчиками — все они прошли обязательную процедуру аккредитации, повышена ответственность подрядных организаций за нарушение условий договора, в том числе за нарушение сроков, технологии производства работ, приведшей к причинению ущерба собственникам.

Система была выстроена так, что в неё оказались встроены и бывшие соперники Олега Ненилина по конкурсу на пост директора фонда. В частности, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев стал председателем Совета фонда.

«Я не понимаю причин появления этого заявления. Олег Ненилин неоднократно заявлял о готовности работать, более того, он ведет активную деятельность — и тут такой демарш. Серьезных претензий к работе фонда со стороны Совета нет. Руководство региона — прошлое и действующее — также не высказывало нареканий. Есть небольшие вопросы касательно внедрения новых технологий, но они не столь критичны. Разбираться в ситуации будем в четверг, 27 октября, в ходе внеочередного заседания Совета фонда, на котором выслушаем позицию департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Между тем, претензию в адрес Ярославского фонда капремонта выдвинул Общероссийский народный фронт — по поводу слишком высокого уровня заработной платы. По подсчетам общественников, средний заработок в региональном фонде в 2,3 раза превышает средние заработки населения области. По этому показателю Ярославская область вошла в тройку лидеров рейтинга ОНФ наряду с Курганским и Астраханским регионами. Впрочем, к результатам работы самого фонда это не относится.

Зато вполне очевидно, что уход Ненилина снова сделает Ярославский фонд капремонта «всадником без головы», и вопрос о том, чья именно шея будет управлять будущей «головой» уже задается в кулуарах региональной власти. По сведениям источника ИА REGNUM в мэрии Ярославля, есть вероятность, что эту шахматную партию попытаются разыграть прежние игроки — в надежде вернуть статус-кво.

«Для этого есть достаточно тяжеловесная фигура, способная «продавить» нужное решение. Ряд назначений, сделанных в последнее время в мэрии, об этом свидетельствует», — предположил собеседник ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Не исключено, что получить контроль над миллиардными денежными потоками фонда заинтересованы и представители новой региональной власти — власть и бизнес-интересы всегда идут рядом. Однако направление деятельности Фонда столь ответственное, что подбор кандидатов на пост его руководителя становится делом непростым. По информации ИА REGNUM такие попытки уже были, но оказались они безрезультатными.

Представитель Совета Ярославского фонда капремонта, депутат облдумы Василий Бобков уверен, что требования к кандидатам на должность директора фонда останутся жесткими.

«Думаю, что это должен быть человек из Ярославля или области, потому что «иноземцу» трудно адаптироваться к нашим реалиям в короткий срок. Также я не вижу на этой должности представителя бизнеса. На мой взгляд, хорошей кандидатурой стал бы человек, имеющий опыт государственной или муниципальной службы, хорошо ориентирующийся в строительной и коммунальной сферах и знающий все особенности контрактной системы. Так что за нового директора фонда мы поборемся», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Бобков.

При этом Бобков уверен в том, что Олег Ненилин принял твердое решение об уходе с должности, аргументируя это тем, что заявление было написано собственноручно, и руководитель фонда капремонта не обсудил предварительно ситуацию с Советом.

Однако сомнения в самостоятельности решения Ненилина существуют. Но тогда нужно задать вопрос: кого не устраивает профессионал на своём месте? Ответ на этот вопрос дадут дальнейшие события.