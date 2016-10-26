Нижний Новгород, 26 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Ответственность за нападение в Нижнем Новгороде взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает Forbes, сообщается в аккаунте в Twitter группы SITE Intel Group, которая отслеживает публикации террористов в интернете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Два солдата ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили вооруженное нападение в Нижнем Новгороде в России 23 октября», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Нижнем Новгороде сотрудники силовых структур ликвидировали 2-х боевиков, готовивших террористический акт.

Спецоперация по задержанию членов незаконных вооруженных формирований проводилась в микрорайоне «Цветы». В автомобиле убитых преступников была обнаружена взрывчатка.

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