К нападению в Нижнем Новгороде причастны боевики ИГ
Нижний Новгород, 26 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Ответственность за нападение в Нижнем Новгороде взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает Forbes, сообщается в аккаунте в Twitter группы SITE Intel Group, которая отслеживает публикации террористов в интернете.
«Два солдата ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили вооруженное нападение в Нижнем Новгороде в России 23 октября», — отмечается в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Нижнем Новгороде сотрудники силовых структур ликвидировали 2-х боевиков, готовивших террористический акт.
Спецоперация по задержанию членов незаконных вооруженных формирований проводилась в микрорайоне «Цветы». В автомобиле убитых преступников была обнаружена взрывчатка.
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