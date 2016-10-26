Нижний Новгород, 26 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Владислав Никонов намерен защитить российских матрёшек от китайских подделок. Об этом он заявил в ходе региональной недели, во время которой депутаты возвращаются из Москвы в субъекты Федерации, от которых они избраны.

publicdomainpictures.net Матрёшки

По словам Никонова, поддержка НХП является одним из направлений его работы в Госдуме, которое напрямую связано с нижегородским краем. Он намерен «придать импульс» уже существующей программе по поддержке народно-художественных промыслов, чтобы обеспечить защиту аутентичных произведений от ввоза в страну китайских подделок.

Кроме того, Никонов заявил, что являясь членом трехсторонней комиссии по распределению федеральных трансфертов, он «активно работает» над тем, чтобы миллиардные средства от системы «Платон», предназначенные для дорожного строительства поступили в регион в полном объеме, исходя из количества «большегрузов», зарегистрированных в области.