Москва, 26 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Крупнейшие ритейлеры («Атак», «Дикси», «Перекрёсток», «Ашан», «Билла») получили письма из управления Роспотребнадзора по Москве, в которых ведомство попросило изъять из оборота почти четыре тысячи тонн молочной продукции. Ограничительные меры связаны с обнаружением вируса ящура, пишет газета «Ведомости».

Endre Majoros Молоко

Уточняется, что вирус был обнаружен 21 октября в ООО «ВКВ» (Владимирская область). Этот производитель поставляет сырое молоко на комбинат, принадлежащий АО «Холдинговая компания «Ополье».

В документе сообщается, что филиал холдинговой компании в городе Юрьеве-Польском (Владимирская область) в первые 19 дней октября выпустил 5824 тонны молочной продукции. Две тысячи тонн уже отгружено.

К изъятию подлежит 3831 тонн. Речь идёт о кефире жирностью 1% и 3,2%, молоке и простокваше.

«Как говорится на сайте «Ополья» в 2011 г., эта компания была купена крупнейшей пищевой компанией России — «Вимм-билль-данн». В том же 2011 г. «Вимм-билль-данн» был приобретен PepsiCo», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября Национальная палата предпринимателей сообщила, что в Казахстане из-за вспышки ящура во Владимирской области введены ограничения на импорт российской сельхозпродукции животного происхождения.