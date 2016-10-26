Ярославль, 26 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Крупные ярославские региональные структуры получили новых руководителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, смена руководства произошла в территориальном отделении Фонда обязательного медицинского страхования, в региональной налоговой службе и в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

yarregion.ru Дмитрий Яковицкий

Так, департамент возглавил Юрий Фирсов, перешедший в правительство Ярославской области из Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В региональном правительстве уточняют, что Фирсов занимал руководящие позиции в федеральных и региональных органах в сфере охраны окружающей среды.

Начальником Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области назначен Дмитрий Яковицкий. До этого он возглавлял УФНС по Тверской области. Общий стаж его работы в налоговых органах превысил 20 лет.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло директора регионального ФОМС занял Михаил Пушков, сменив на этом посту Эдуарда Погосова.

Все новые руководители были представлены членам ярославского областного правительства 26 октября.

«Все трое являются профессионалами в своей отрасли, имеют практический и управленческий опыт и обязаны справиться с поставленными задачами», — отметил врио губернатора области Дмитрий Миронов.