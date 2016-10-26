Лондон, 26 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать феноменальным центральным защитником. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил главный тренер английской команды Жозе Моуринью, отвечая на критику в адрес 23-летнего футболиста.

Football.ua Поль Погба

«Погба может играть на разных позициях, — говорит наставник. — Так что проблема не в позиции и не в тактических построениях. Думаю, проблема в том, что игрокам, привыкшим к другому стилю футбола, требуется время на адаптацию».

При этом Моуринью добавил, что Полю, у которого колоссальный потенциал, непросто приспособиться к иным условиям.

«Он по-прежнему очень молод и способен сильно прибавить, и с этим связаны столь высокие ожидания и инвестиции клуба, — говорит португальский специалист. — Мы приобрели суперигрока на 7 — 8 лет».

Моуринью также считает, что молодой французский футболист постепенно прибавляет в каждом компоненте.

«Мы в него верим, — говорит тренер. — Он и сам уверен в себе, так что мы спокойно воспринимаем критику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2016 г. полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба подписал пятилетний контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера игрока сборной Франции составила 105 млн евро, что является мировым рекордом.

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