Лондон: Операция по захвату Ракки может начаться «в ближайшие недели»
Брюссель, 26 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум.
defense.gov
Командный центр террористов в Ракке
Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон заявил 26 октября, что Лондон надеется, что операция по захвату города Ракка начнется «в ближайшие недели», сообщает Figaro.
С таким заявлением глава британского оборонного ведомства выступил по прибытии на встречу министров стран-членов НАТО.
«Мы стали свидетелями значительного прогресса в окружении Мосула в Ираке», — отметил он. «Мы надеемся, что подобная операция начнется в ближайшие недели против Ракки», — добавил он.