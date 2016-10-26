Брюссель, 26 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум.



defense.gov Командный центр террористов в Ракке

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон заявил 26 октября, что Лондон надеется, что операция по захвату города Ракка начнется «в ближайшие недели», сообщает Figaro.

С таким заявлением глава британского оборонного ведомства выступил по прибытии на встречу министров стран-членов НАТО.

«Мы стали свидетелями значительного прогресса в окружении Мосула в Ираке», — отметил он. «Мы надеемся, что подобная операция начнется в ближайшие недели против Ракки», — добавил он.