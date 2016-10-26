Ярославль, 26 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Власти Ярославской области планируют сократить расходы на госаппарат в 2017 году на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Сокращение расходов заложено в проект бюджета 2017 года, который в ближайшее время будет внесен в Ярославскую областную думу.

«Это стратегическая задача, поставленная врио губернатора Дмитрием Мироновым. Ее главная цель — сокращение расходов областного бюджета. Вероятно, оно повлечет за собой и сокращение самого госаппарата», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

Перечень конкретных мероприятий по сокращению расходов пока не озвучен. Депутаты Ярославской областной думы полагают, что первое, на чем можно сэкономить — это сами чиновники.

«Можно только приветствовать сокращение расходов на госаппарат. Каждый 60-й житель области — это чиновник. В советское время, когда работали заводы, когда засевались поля, когда школы открывали, а не закрывали, то есть было чем управлять ‑ и то столько не было! Правда, 10% не спасет ситуацию, не заткнет дыру в 6 млрд. Считаю, что можно и нужно сокращать больше, ввиду неэффективности аппарата. Очень много дублирующих функций, а в итоге непонятно, кто за что отвечает в Правительстве. Можно присмотреться к советской модели управления, как в то время было все организовано. Можно сокращать и самих чиновников, и расходы на них, например, на транспорт», — считает депутат Ярославской областной думы, член фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Я, безусловно, поддерживаю это решение, но надо ко всему подходить взвешенно. Оптимизация происходит уже не в первый раз. Я сам занимался этим, например, на заводе. Бывает так: сократишь 5−10%, а через год смотришь — опять все на своих местах. В каких-то департаментах уже сократили все, что можно, а в каких-то, напротив, есть жирок. Областная дума, безусловно, тоже будет искать резервы, и, если мы их найдем, мы их покажем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы, председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.