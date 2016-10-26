Бишкек, 26 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предоставил лидеру фракции «Социал-демократической партии Кыргызстана» Исе Омуркулову право на формирование новой Коалиции парламентского большинства. Об этом сегодня, 26 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

kenesh.kg В киргизском парламенте

Отмечается, что глава республики издал указ, в соответствии с которым фракции СДПК поручается обеспечить выдвижение кандидата на должность премьер-министра, а также определить, рассмотреть и утвердить на заседаниях парламента структуру и новый состав Кабинета министров.

ИА REGNUM напоминает, что 24 октября 2016 года фракция «Социал-демократической партии Кыргызстана» вышла из Коалиции большинства парламента Киргизии. По этой причине, в соответствии с законодательством республики, президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство в отставку, подписав соответствующее распоряжение 26 октября 2016 года.