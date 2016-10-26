Вашингтон, 26 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Один из создателей популярного американского мультсериала «Симпсоны», сценарист Кевин Каррен скончался на 60-м году жизни, сообщает «Би-би-си».

Цитата из м/ф «Симпсоны». 2001. США Симпсоны

Каррен пришел в проект Мэтта Гроунинга в 1998 году в качестве консультирующего продюсера. Сотрудничество Каррена и «Симпсонов» продлилось до 2015 года. Кевин Каррен работал над сценариями сериалов «Несчастливы вместе», «Женаты и с детьми» и проектом «Вечер с Дэвидом Леттерманом».

За период карьеры сценарист шесть раз становился обладателем премии «Эмми». На протяжении некоторого времени спутницей Каррена была писательница Хелен Филдинг, автор книг о Бриджит Джонс.