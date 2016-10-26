Москва, 26 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. 23 тысячи договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с января по сентябрь 2016 года, заявил 26 октября на X Московском форуме лидеров недвижимости председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«В этом году уже на 20% перевыполнен объем продаж по сравнению с 2015 годом. Спрос на квартиры выше, чем в прошлом году, и он продолжает расти», — отметил чиновник.

Тимофеев также рассказал о том, что основываясь на данных отчетности, которые предоставляют в Москомстройинвест строительные компании, в первом полугодии 2106 года застройщики получили прибыли на 30% больше относительно того же периода 2015 года. По его словам, несмотря на то, что стоимость квадратного метра жилья и не растет, но за счет того, что застройщики снижают издержки на себестоимость строительства, им удается извлекать прибыль из строительных проектов.

Всего участники долевого строительства вложили в возведение жилья 620 млрд руб. А это самый большой объем вложений во всей стране. Если подсчитать, сколько инвестиций вкладывается в городе, население стало самым крупным инвестором. И это еще не предел, в 2017 году этот показатель может вырасти до 630 млрд рублей.

Напомним, что продолжающийся финансовый кризис внес изменения в модели поведения на рынке жилой недвижимости. Разница в цене между объектом недвижимости, приобретаемым на стадии котлована, и в момент ввода объекта в эксплуатацию настолько ощутима, что это заставляет граждан идти на определенные риски и заключать договора долевого строительства.

Наиболее ярким примером последних лет стало банкротство ГК «СУ-155», когда тысячи дольщиков по все стране остались без жилья. И не смотря на то, что обязательства разорившегося застройщика взяло государство в лице Минстроя и субъектов в которых велось строительство. Судьба вложенных средств и обещанных квартир обманутых дольщиков еще во многом туманна.

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