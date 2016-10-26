Москва, 26 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В выборах президента США ключевым вопросом для президента РФ Владимира Путина является не поддержка одного из кандидатов, а интересы России. Об этом 26 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Клинтон

«Для президента России главное — не Дональд Трамп, не Хилари Клинтон, а главное — интересы Российской Федерации, и в интересах Российской Федерации», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что президент уже неоднократно это говорил: «Он готов вести переговоры с любым лидером зарубежного государства, включая США, в целях развития двухсторонних отношений взаимовыгодных и способствующих процветанию наших двух стран, а кто именно возглавит Соединенные Штаты Америки — это вопрос не Путина, не России, это вопрос избирателей Соединенных Штатов Америки».

Напомним, выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года. Основная борьба развернётся между кандидатом от Демократической партии США Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.