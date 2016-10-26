Ростов-на-Дону, 26 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум.

Более 400 болельщиков футбольного клуба «Ростов» смогут поддержать команду в Мадриде. Ответный матч с «Атлетико» в рамках четвертого группового этапа Лиги чемпионов УЕФА желто-синие проведут на стадионе «Висенте Кальдерон». Футбольная арена может вместить почти 55 тыс. зрителей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Атлетико»

Как информирует пресс-службе ростовчан, приобрести билеты на предстоящую игру по техническим причинам на Дону нельзя. Продажа будет осуществляться только в столице Испании 31 октября и 1 ноября.

Отметим, что стоимость билета составляет 40 евро.

Напомним, матч «Ростов» — «Атлетико», который состоялся на ростовском стадионе «Олимп-2» 19 октября, завершился со счетом 0:1 в пользу испанцев. По словам голкипера желто-синих Сослана Джанаева, ростовская команда могла набрать очки в матче, но «Атлетико» не дал разбежаться.

Как сказал рулевой донского коллектива Иван Данильянц, его подопечные в Лиге чемпионов УЕФА «играют против тех, кого раньше видели по телевизору», и «Ростов» продемонстрировал все аргументы, на которые способен». Также важно, что команда приобрела опыт, а болельщики получили много положительных эмоций от игр.

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