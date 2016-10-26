Москва, 26 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Кремль не будет реагировать на визит в Россию депутата Верховной Рады Надежды Савченко, ранее обменянной на российских граждан. Об этом 26 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены. Ей не закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Поэтому здесь не на что реагировать», — сказал Песков.

Он опроверг информацию о том, что данный визит согласовывался с Кремлём: «Нет. Нет необходимости».

Напомним, ранее Надежда Савченко приехала в Россию для посещения Верховного суда РФ, который рассматривал апелляцию по делу украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха.