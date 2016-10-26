Вашингтон, 26 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В США во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель — бомбардировщик Корпуса морской пехоты США F/A-18C, сообщает агентство Associated Press.

U.S. Navy Самолёт F/A-18

ЧП произошло в среду, 26 октября, в пустынном районе штата Калифорния. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек (пилот).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Известно, что воздушное судно после столкновения с землей полостью сгорело.

Причины крушения истребителя пока неизвестны.