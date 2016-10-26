Калуга, 26 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Более 500 индивидуальных предпринимателей пришли сегодня, 26 октября, в городскую думу Калуги на запланированную встречу с избирателями и местными парламентариями депутатов Государственной думы от Калужской области Александром Авдеевым и Николаем Любимовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Развалы на месте снесенных торговых точек

В основном, калужан беспокоит вопрос, связанный с законностью ликвидации чиновниками городской управы существующего более 40 лет в Калуге Центрального рынка. Это мероприятие инициировано по личному указанию губернатора области Анатолия Артамонова. Предприниматели просят власти перенести закрытие рынка на будущую весну. Они даже готовы обустроить старый рынок за свой счет, но местные власти их упорно не слышат.

Как заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат городской думы Калуги Виктор Гришин, общественность города и парламентарии официально не обсуждали вопросы, связные с ликвидацией рынка. Вот почему все мероприятия по закрытию Центрального рынка и строительство на освободившемся месте парковой зоны — в основном самодеятельность чиновников городской управы, которые спешат выполнить распоряжение губернатора области.

Между тем, депутаты Госдумы России — бывший заместитель губернатора области Александр Авдеев и бывший председатель Законодательного собрания области Николай Любимов прибыли в здание калужского городского парламента, но закрылись в одном из помещений с руководителями городского парламента и горуправы, и, не выйдя к избирателям, поспешно покинули здание.

Кстати, решение властей о сносе городского рынка стало для большинства калужских индивидуальных предпринимателей неожиданностью и поставило многих из них на грань банкротства. Они письменно обратилась к прокурору области с просьбой поддержать их гражданскую инициативу по реализации конституционного права на проведение публичных слушаний по предполагаемому сносу Центрального рынка, а также организовать прокурорскую проверку решений, на основании которых горуправа закрывает Центральный рынок в Калуге.

Предприниматели утверждают, что региональные и муниципальные власти игнорируют не только поручения президента России, но и требования законодательства в отношении малого бизнеса. Только в Калуге за 2 года городскими властями ликвидировано более 500 НТО, и более 3 тысяч человек остались без работы. Десятки мелких местных производителей потеряли возможность сбыта своей продукции. По мнению калужского предпринимательского сообщества, в условиях экономических санкций, при поставленной задаче скорейшего импортозамещения, такое поведение калужских властей выглядит, по меньшей мере, неразумно.

Заместитель городского головы Калуги Алексей Волков 25 октября поспешил заявить местным СМИ о конкурсе по благоустройству территории, подлежащего сносу Центрального рынка. Особое внимание чиновники решили уделить так называемым зонам площадок для семейного отдыха, для занятия спортом и активными играми и фонтанам. В частности рассматривается предложение по размещению в новой зеленой зоне бюстов известных калужан и иных персон, внесших серьезный вклад в развитие города. Алексей Волков отметил, что затягивать весь процесс городские власти не намерены. Уже сейчас есть рабочее предложение, предусматривающее строительство парка, начало которого назначено на весну 2017 года.

Напомним, после варварской ликвидации в Калуге так называемого Белорусского вещевого рынка на этой территории, вместо планируемой зеленой зоны для отдыха калужан, появилась очередная частная автомобильная парковка.