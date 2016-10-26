Калининград, 26 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Калининградский областной суд снизил сумму штрафа двумя чиновникам-взяточникам, осужденным минувшим летом к длительным срокам заключения.

39.мвд.рф Замглавы Янтарного Владимир Иванов во время задержания

Речь идёт о двух заместителях главы администрации Янтарного городского округа — Владимире Иванове, курировавшем работу отдела городского хозяйства, и Алексее Лапине, возглавлявшем комитет по бюджету. Чиновники были признаны судом виновными по ст 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Два года назад за взятку в 9 млн рублей они выделили предпринимателю солидную территорию на побережье Балтийского моря (800 кв. метров) под строительство летнего кафе.

В итоге Иванов и Лапин были приговорены к 8 и 8,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Осужденные преступники обратились с апелляционной жалобой в Калининградский облсуд. Накануне судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения срок наказания, однако снизила размер дополнительного наказания в виде штрафа.

Если суд первой инстанции оштрафовал каждого из чиновников на сумму, десятикратно превышающую размер взятки — 90 млн рублей, то облсуд установил планку трёхкратного размера взятки — 27 млн рублей. Таким образом, бывшим высокопоставленным чиновникам необходимо заплатить суммарно 54 млн рублей.

«Такое решение стало возможным в связи с изменениями уголовного закона, принятыми в июле 2016 года — после провозглашения приговора, — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде. — В соответствии со статьей 10 УК РФ уголовный закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу».