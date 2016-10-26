Екатеринбург, 26 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Свердловские власти намерены до конца года выставить знаменитую недостроенную телебашню возле цирка в Екатеринбурге на продажу. Планируется, что торги будут закончены в 2016 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nucl0id Телебашня в Екатеринбурге

Правительство региона готово продать недостроенную телебашню за 640 миллионов рублей. Более того, в региональном Мингосимуществе сообщают, что не намерены ставить вопрос о сохранении объекта. Принципиальным является лишь вопрос о том, чтобы привести телебашню в приличный вид к предстоящему в 2018 году Чемпионату мира по футболу, игры группового этапа которого пройдут в Екатеринбурге. Решающее слово будет за градостроительным советом, который должен будет найти компромисс между экономическими интересами потенциального покупателя и приведением внешнего вида города в порядок. При этом в МУГИСО не исключают, что таким вариантом может быть снос телебашни.

Напомним, что строительство новой телевизионной башни в Свердловске началось в 1983 году. Это был один из самых амбициозных проектов по развитию городской инфраструктуры и телекоммуникационных сетей. Проектная высота телебашни превышала 360-метровую отметку, а для её строительства использовался бетон особо прочной марки. Конструкторское решение башни представлял собой новый типовой проект, ранее реализованный в Вильнюсе и Таллине. Помимо её прямого функционального применения внутри телебашни предполагалось создать смотровую площадку и ресторан наподобие того, как это было сделано в Останкинской телебашне.

Однако к 1989 году финансирование строительства существенно сократилось, а после 1991 года и вовсе были заморожены все работы. Возведение остановилось на отметке в 220 метров. С тех пор заброшенную телебашню облюбовали экстремалы — скалолазы и любители прыжков с парашютом на малой высоте (бейсеры). Однако вскоре все двери в башне были заварены, подходы закрыты, а сама она перешла в собственность «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Впоследствии удалось отыскать инвестора, который готов был взяться за завершение строительства объекта, но финансовый кризис 2008 года сорвал эти планы.

В итоге весной 2013 года телебашня была передана в собственность региональных властей, а осенью 2016-го вместе с рекреационной зоной была внесена в список объектов подлежащих приватизации.

Отметим, что за последнее время предлагалось несколько способов использования телебашни. Так, например, существовал проект о создании в телебашне культурно-просветительского центра. Предлагалось также организовать в телебашне и прилегающих территориях выставочную площадку с игровыми аттракционами и кинотеатром. Однако в 2014 году кризисные явления в экономике вновь дали о себе знать, в результате так и не нашлось инвестора готового взяться за реализацию проекта.

Одним из последних и самых экстравагантных решений был проект по созданию возле телебашни православного храма в честь святой великомученицы Екатерины, споры о возведении которого, в городе не утихают по сей день.

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Авторами проекта выступили специалисты архитектурной мастерской «ПТАРХ и Партнёры». Таким образом, они предлагали сохранить телебашню и на прилегающих территориях построить храм или культурно-религиозный центр. Как бы то ни было, широкого общественного обсуждения эта инициатива не получила, возможно потому, что областные чиновники, городские власти и потенциальные инвесторы определились с местом постройки храма — он будет возведён «на воде» в акватории городского пруда.

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Таким образом, и этот проект, который по замыслу сохранял самое высокое сооружение в Екатеринбурге, оказался на данный момент не востребованным. Более того, появилась информация о том, что на телебашню и прилегающие территории уже претендуют потенциальные инвесторы. Существует несколько проектов реконструкции, но заинтересуют ли они тех, кто в итоге приватизирует объект, неизвестно.