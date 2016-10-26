Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Известный актер Джонни Депп посетил театр Лос-Анджелеса, где состоялось мероприятие в честь его друга, актера Гарри Дина Стэнтона. С момента скандального развода с актрисой Эмбер Херд летом этого года Депп почти не появлялся на публике, сообщает People.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

На мероприятие, посвященное фонду Стэнтона, который в этом году отметил 90-летие, также были приглашены актер Джон Кристофер Рейли, певец Крис Кристофферсон, кинорежиссер Дэвид Линч. Как отмечает издание, в ближайшее время Джонни Депп будет вновь посещать публичные акции, чтобы рекламировать новый фильм со своим участием.

Картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», в которой Депп вновь исполнит роль Джека Воробья, должна выйти в 2017 году. Предыдущая, четвертая часть цикла под названием «На странных берегах», была выпущена в 2011 году.