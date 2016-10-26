Москва, 26 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В ходе масштабной проверки сил ПВО, которая проходит сегодня, 26 октября, в России и ещё в шести странах СНГ, истребителей МиГ-29 успешно остановили пытавшихся угнать самолёт «террористов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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«В рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединённой системы ПВО государств-участников СНГ экипажи истребителей принудили к посадке самолёт-нарушитель государственной границы», — говорится в сообщении. Уточняется, что «угнанным» самолётом стал Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

В ходе учений в воздух поднялись по тревоге дежурные истребители МиГ-31, Су-27, МиГ-29 с аэродромов в России, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении. Они провели воздушную разведку и, выйдя в зону перехватов, условно поразили контрольные цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная проверка готовности объединённой системы ПВО началась 26 октября на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Помимо истребителей, в небо поднялись бомбардировщики Су-24, Су-34, штурмовики Су-25, самолёты дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95 и вертолёты Ка-27 и Ми-8. Управление осуществляется из Подмосковья.