Москва, 26 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. К месту возгорания одного из павильонов здания, в котором проходил форум «Открытые инновации в Сколково», прибыли пожарные. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная машина у здания, в котором проходит форум «Открытые инновации в Сколково

По имеющейся у корреспондента информации, возгорание и задымление, произошедшие в одном из залов в ходе пленарной сессии, в которой принимал участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, удалось потушить. У здания, где проходит форум, стоят машины пожарных. Рядом с павильоном до сих пор чувствуется запах гари.

Организаторы мероприятия и волонтёры просят сохранять спокойствие и убеждают, что на работу форума данный инцидент не повлиял.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации в Сколково» покинул здание после того, как в помещении раздалось несколько хлопков.

Помимо Медведева, в зале находились вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, представители бизнеса и другие участники.

По некоторым данным, в здании произошло короткое замыкание. Возгорание предположительно произошло под одним из куполов здания.