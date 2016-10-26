Тверь, 26 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Торопецкий район Тверской области остался без электроснабжения 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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Сообщение об отключении электричества поступило в 09:52. Сейчас восстановлением подачи электроэнергии занимаются ремонтные бригады Торопецкого филиала ОАО «МРСК Центра — Тверьэнерго».

Между тем, в ночь с 25 на 26 октября на территории Тверской области прошел сильный снегопад. По информации администрации Твери, уже с ночи на улицы города вышла техника МУП «ЖЭК» в количестве 24 единиц. Проезжую и пешеходную части улиц посыпают пескосоляной смесью. Работа продолжилась и днем 26 октября.

МУП «ЖЭК» переведено на круглосуточный двухсменный режим работы. На случай сильных снегопадов подготовлены к работе два полигона для складирования вывозимого снега — на улице Паши Савельевой и в посёлке имени Крупской — общей вместимостью 580 тысяч кубометров. Полигоны оснащены документальным контролем количества принятого снега, пропускной системой и видеонаблюдением.

По данным дирекции территориального дорожного фонда, с 26 октября региональные дороги переведены на зимний режим содержания. Сегодня на расчистку снега трасс области выведено около 260 единиц техники.