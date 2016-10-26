Москва, 26 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Ситуация в промышленном производстве России ухудшилась, позитивные тенденции августа 2016 года (+0,3%) своего продолжения в сентябре не получили: сезонно сглаженный индекс показал в сентябре отрицательное значение (-0,2%)., сообщили в Минэкономразвития РФ

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных ископаемых выросла на 0,2% (август: 0%, обрабатывающие производства упали на 0,4% (август: 0,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,2% (август: — 0,1%).

По итогам сентября отрицательный вклад в динамику индекса промышленного производства (-0,8% г/г) внесли: металлургия (-0,7 п.п.), производство кокса и нефтепродуктов (-0,3), стройматериалы (-0,2), электрооборудование (-0,2), прочие производства (-0,1), целлюлозно-бумажное и кожевенное производства в сумме внесли — 0,1 процентных пункта.

Положительный вклад за сентябрь внесли: добыча полезных ископаемых (0,4 п.п.), производство и распределение электрической энергии, газа и воды, производство пищевых продуктов, химическое производство, машины и оборудование, транспорт и оборудование, резиновые и пластмассовые изделия (суммарно 0,4 п. п).

За 9 месяцев 2016 года отрицательный вклад в динамику индекса промышленного производства (0,3% г/г) внесли: добыча кокса и нефтепродуктов (-0,5 п.п.), металлургия (-0,3), стройматериалы (-0,2), транспортные средства и оборудование (-0,2), производство электрооборудования (-0,1), прочие производства (-0,1).

Положительный вклад за январь-сентябрь внесли: добыча полезных ископаемых (0,6 п.п.), производство пищевых продуктов (0,3), химическое производство (0,3), резиновые изделия (0,1), машины и оборудование (0,1), производство и распределение электрической энергии, газа и воды (0,1) целлюлозно-бумажное производство и производство древесины (0,05); текстильное и кожевенное производства (0,05).

По данным Росстата, в сентябре 2016 г. темпы добычи нефти увеличились на 1.9% г/г., рост объемов добычи нефти за 9 мес. 2016 г. составил 2.6% г/г. Добыча газа природного в сентябре 2016 года выросла на 6.5% г/г до 44.2 млрд. куб. м, но за январь-сентябрь динамика все еще отрицательна (-0,8% г/г). Рост был ожидаем в связи с началом отопительного сезона, увеличение поставок наблюдалось как на внутренний рынок и в страны СНГ, так и в страны Европы. Добыча угля в сентябре увеличилась на 0,2% г/г, за 9 месяцев рост 6.0% г/г.