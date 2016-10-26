Новосибирск, 26 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Коченевском районе (Новосибирская область) произошло ДТП с участием скорой помощи: два человека погибли и трое (две женщины и мужчина) получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

Авария произошла накануне, 25 октября, на 1421-м километре трассы Р-254. Столкнулись пять автомобилей, ехавших в одну сторону — из Омска в Новосибирск. В числе этих транспортных средств — машина скорой помощи.

В результате дорожного происшествия погибли 35-летний водитель скорой помощи и сидевший рядом с ним пассажир 31 года. Пострадали две женщины, ехавшие в салоне: женщины 33 и 38 лет. Кроме того, пострадал ещё один участник ДТП — 25-летний водитель легкового автомобиля Howo.

«Следователем отдела полиции МВД РФ по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщили в МВД.

Как ранее ообщало ИА REGNUM, 26 октября произошло массове ДТП с участием шести автомобилей. Два человека пострадали.