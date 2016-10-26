Ереван, 26 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Результаты исследования интеграционных предпочтений населения в странах региона СНГ в 2016 году указывают на то, что уровень поддержки евразийской экономической интеграции превышает 60%. Таковы результаты ежегодного исследования Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР».

Photolure

Любопытны мнения граждан государств региона СНГ о дружественности или враждебности различных стран мира. В 2016 году в среднем 82% населения Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана считает дружественными соседние по региону СНГ страны. Минимальный уровень доверия постсоветским странам показали Молдавия (65%, хотя в 2015 году было 58%) и Армения (снижение показателя за год с 87% до 72%). Таким образом, если в Молдавии тренд на снижение восприятия стран региона СНГ как дружественных, начавшийся два года назад, несколько преломился, то показатель Армении понизился до минимума за пять лет наблюдений.

В пределах региона СНГ наиболее дружественной страной, по мнению населения рассматриваемых семи стран, остается Россия. Как и ранее, наиболее высокий результат в этом вопросе фиксируется в Киргизии (89%), Таджикистане (82%, хотя по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 8 п.п.), Белоруссии (82%), Казахстане (81%). В Армении за минувший год произошел ощутимый спад восприятия России в качестве дружественной страны: с 86% в 2015 году до 69% в 2016.

В Белоруссии выявлен незначительный рост общественной поддержки евразийской интеграции за год — с 60% до 63%. В остальных странах — членах союза за минувший год произошло снижение общественной поддержки участия в ЕАЭС: в Киргизии — с 86% до 81%, в Казахстане — с 80% до 74%, в России — с 78% до 69%, в Армении — с 56% до 46%. Почти во всех указанных случаях снижение уровня поддержки евразийской интеграции произошло за счет роста доли относящихся безразлично, а в Армении — в том числе и за счет роста отрицательных оценок (на 5 п.п.).

Отдельно эксперты отмечают достаточно высокий уровень одобрения евразийской интеграции в Таджикистане — наиболее реалистичном кандидате на вступление в ЕАЭС. Там общественная поддержка потенциального вступления в ЕАЭС в 2016 году составила 68% (в 2015 — 72%).

Кроме того, во всех государствах — членах ЕАЭС за год произошло некоторое снижение доли респондентов, считающих, что в ближайшие пять лет страны региона СНГ будут сближаться. Наиболее заметно такая динамика проявилась в общественном мнении Армении (снижение с 26% до 14%), а также Киргизии (снижение с 70% до 60%).

В свою очередь россияне наиболее дружественными странами считают Белоруссию (65%), Казахстан (51%), Китай (41%) и Армению (35%).

«Медовый месяц» евразийской интеграции закончился, — отмечает директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. — Граждане всё чаще начинают оценивать текущее состояние, конкретные результаты интеграции, то, как она влияет на их жизни».

В 2016 году участие в опросе приняли 8,5 тысяч граждан в семи странах региона СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистане.