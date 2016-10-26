Москва, 26 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ был эвакуирован с пленарной сессии форума «Открытые инновации-2016», проходившего в Сколково, из-за нескольких хлопков в здании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта vesti.ru Прямая трансляция из Сколково

В сессии кроме Медведева принимали участие вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, и представители бизнеса. После сообщения в прямом эфире о том, что в целях безопасности следует покинуть зал, участники мероприятия вышли.

Премьер-министр с делегацией также покинули зал. По предварительным данным, причиной возгорания и хлопков стало короткое замыкание на одном из куполов здания.

Форум «Открытые инновации» проходит в технопарке «Сколково» с 26 по 28 октября.