Оренбург, 26 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области 25 октября уничтожен запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации груз: 17,5 тонн хребтов атлантического свежемороженого лосося сожгли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области В Оренбуржье уничтожена крупная партия лосося, который незаконно пытались провести через госграницу

Напомним, запрещенный груз пытались провести в России через оренбургский участок границы из Казахстана. Ввозился лосось под видом товаров прикрытия — дыни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 226 прим 1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Материалы дела направлены в МУ МВД России «Орское» для дальнейшего расследования.